Porque Neymar furou os pneus do carro do colega?

Amores, o Neymar mostrou seu lado vingativo e comprovou que não é do tipo que leva desaforo para casa. Nesta quarta-feira (29), o jogador brasileiro compartilhou com seus seguidores como foi que se vingou de Renan Lodi, brasileiro que joga com ele no Al-Hilal, time da Arábia Saudita. Depois que Lodi deu um nó nos cadarços em uma de suas chuteiras, Neymar deu o troco furando dois pneus do carro do amigo.

“Um dia da caça, outro do caçador. Estamos quites”, escreveu o craque ao compartilhar o vídeo em que furava os pneus.

O jogador também postou imagem do carro em cima do macaco, sem pneus do lado esquerdo. Até o momento, Lodi não se manifestou publicamente ao trote do companheiro de equipe.