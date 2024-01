Por que Wanessa Camargo não mora com Dado Dolabella?

Wanessa Camargo não tem papas na língua quando o assunto é falar de sua vida pessoal dentro do BBB. Em conversa com os brothers, ela disse que não mora com Dado Dolabella, porque eles são muito diferentes em relação às suas escolhas e modos de viver.

Os brothers falavam sobre a vida quando o assunto se tornou morar com outras pessoas. “Você tem que morar com gente parecida com você. Se morar com gente diferente, meu filho…”, disse Anny.

“Nossa, eu e Dado, a gente é muito diferente”, afirmou Wanessa. “Eu sou da noite, ele é do dia. Ele é bagunceiro, eu sou organizada. A gente é totalmente diferente. Mas isso é menos importante. A gente se ajeita, entendeu?”, completou.