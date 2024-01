Por que o parto do filho do cantor João Gomes acabou sendo de emergência?

Genteeeee, o filho da influenciadora Ary Mirelle e do cantor João Gomes nasceuu! E a influencer aproveitou para aparecer nas redes sociais na tarde desta sexta-feira (19), para explicar a verdadeira razão de ter dado à luz ao filho, Jorge, através de uma cesárea de emergência, na última terça-feira (16), com apenas 36 semanas de gestação.

A namorada do cantor disse na terça-feira (16), ela foi até o hospital realizar o procedimento de retirada da cerclagem, que se trata de uma sutura no colo do útero realizada para evitar o parto prematuro, só que durante uma ultrassonografia realizada pelo obstetra que acompanhou todo o seu pré-natal foi notado que o bebê não estava bem.

“Eu tive Jorge com 36 semanas e o que aconteceu. Eu tinha postado para vocês no dia do ultrassom, na verdade eu ia tirar a cerclagem, e não era o dia do ultrassom completo, eu só ia lá tirar a cerclagem, ver Jorge, mas não ia ser aquele ultrassom que mede tudinho. Só que quando chegou lá eu percebi que Stênio [o médico] começou a ver um bucado de coisas, ele não só viu Jorge e tirou a cerclagem, ele foi vendo os detalhes e medindo as coisas e eu fiquei: ‘oxente, mas hoje não era dia de fazer isso’, estranhei”, iniciou Ary.

“Foi quando Stênio me perguntou se Jorge estava mexendo direitinho e eu falei que não, porque ele realmente não estava mexendo nos últimos dias, não estava ficando duro e ele sempre foi muito inquieto, nas ultrassom, em casa, mas ele estava bem paradinho, nisso Stênio falou que ele estava meio que entrando em sofrimento. Jorge não estava mexendo, o tamanho dele não estava evoluindo, o percentil estava baixo, fazia 15 dias que eu tinha ido na última ultrassom e o peso estava o mesmo, não tinha mudado muito, a gente já ficou com medo, enfim, Stênio foi vendo lá e ele estava entrando em sofrimento e a gente teve que fazer a cesárea de urgência no mesmo dia”, completou.

A influencer contou que chorou muito ao ser informada que teria que passar pela cesárea de emergência e também ficou bastante preocupada, e que logo após a consulta foi em casa arrumar suas coisas para levar para a maternidade, e em 1 hora já retornou ao hospital e já deu entrada no centro cirúrgico.

Nesse dia, para mim eu só ia tirar a cerclagem e esperar Jorge vim, mas eu tirei a cerclagem e tive que fazer essa cesárea. Eu saí da clínica, vim em casa arrumar minhas coisas, porque eu só tinha arrumado as coisas de Jorge, foi coisa de 1 horinha, muito rápido, voltamos pra clínica e não fomos nem para o quarto, fomos direto para o bloco cirúrgico, mas deu tudo certo, graças a Deus. Foi a melhor coisa da minha vida. Eu nem imaginava, porque eu pensava que eu ia ter ele com 38, 39 semanas”, finalizou.