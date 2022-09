Por que Elizabeth amava o Castelo de Balmoral?

Rainha faleceu no seu castelo favorito na Escócia aos 96 anos

Ai gente, meu coração não aguentou a notícia mais triste que eu poderia dar para vocês, mas como sabemos, a Rainha Elizabeth já não está entre nós, falecendo ontem (08) aos 96 anos de idade. O que a gente sabe é que ela faleceu em um dos seus castelos favoritos, em Aberdeenshire, na Escócia.

O castelo em questão era um dos seus locais favoritos e está dentro da sua família desde 1845, frequentado pela figura icônica desde quando ela era um bebê.

O costume da Rainha era viajar para a propriedade no final de julho e se abrigar no local até outubro, lá ela equilibrava lazer e trabalho, passando grande parte do tempo com sua família.

George, Charlotte e Louis passaram bons momentos com a bisavó na propriedade.