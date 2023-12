Popó parte para cima de Bambam em evento antes de luta de boxe

Acelino ‘Popó’ Freitas agrediu o ex-BBB Kleber Bambam na coletiva do Fight Music Shoe 4

Minha gente, a luta nem começou e a coletiva já ficou quente sobre o embate de Acelino ‘Popó’ Freitas e o ex-BBB Kleber Bambam. A luta entre os dois acontece por meio do Fight Music Show 4, em São Paulo, no dia 24 de fevereiro de 2024.

Popó partiu para cima e desferiu um soco em Bambam no início do evento. Mamá Brito, presidente do FMS, estava no meio e quase foi atingido.

Os seguranças chegaram rapidamente e apartaram a confusão. “Vai ser a primeira vez [no boxe], vou chocar o mundo e surpreender ele. Não pode deixar encostar. Se eu encostar, você vai cair”, disse Bambam.

“Você falou várias coisas nas redes sociais, que fiz coisa errado quando era político, tenho tudo gravado. Seu empresário me pediu para não te processar. Eu vou te bater, ou aqui ou em cima do ringue, melhor ficar calado. Minha última luta foi com 38s, com você vai ser a mesma coisa”, completou Popó.