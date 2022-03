SBT investe (e muito) na saga de Poliana para vencer Reis da Record

Diretor artístico da novela diz que as pausas nas gravações durante a pandemia foram boas para a novela e seus personagens

A dramaturgia brasileira deve sentir um orgulho tão grande vendo o tanto de novela boa chegando aí para nós que amamos uma novelinha. Ok, Poliana Moça é uma novela mais para crianças, mas o sucesso da trama diz por si só (não nego que amo).

Parte do elenco de Poliana Moça (Foto: Reprodução)

A novela chega nas telinhas do SBT dia 21 deste mês, depois de ter iniciado as gravações e terem que fazer uma pausa em decorrência do avanço do Covid-19. Pelegio, diretor artístico da emissora, diz que a pandemia foi boa para os personagens e para a trama.

A história traz uma nova roupagem de alguns personagens, principalmente Otto, Dalton Vigh, pai de Poliana, Sophia Valverde. “Otto está se descobrindo como ser pai, então para um ator é sempre um desafio e um ótimo desafio. Agora ele está aprendendo a sorrir, entrar em contato com seus sentimentos e demonstrá-los”, concluiu Dalton.

E para quem esperava ansioso a volta de João Guilherme às telinhas, interpretando Luca Tuber, não poderá contar com o rapaz, que foi substituído por Giovanni de Lorenzi. “Cai de paraquedas na história e no personagem, porque já foi feito pelo João, ao mesmo tempo que não é novo você precisa dar suas cores”, disse o jovem.

Poliana e João (Foto: Reprodução)

Íris Abravanel se sentiu orgulhosa pelo trabalho realizado por cada um dos nomes relacionados à novela. “Quero agradecer cada um de vocês, cada trabalho, cada parafuso colocado nessa novela foi importante, cada um de vocês tem muita importância”, concluiu a esposa de Silvio Santos.

Estou ansiosa para ver o retorno de Poliana Moça nas telinhas do SBT. A protagonista já está com a aparência mais adolescente e completará 15 anos dentro do enredo da novela, com direito a festa e tudo.

Abravanel deixou claro que a missão da novela é gerar um momento de refrigeramento para as pessoas pararem de pensar em tempos tão sombrios e ter um momento de paz. “Fizemos de limão uma limonada”, concluiu a autora.