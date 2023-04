Poliana Rocha rebate críticas ao presente de Virgínia: “Só trocar”

Mãe de Zé Felipe usou as redes sociais para rebater os comentários dos internautas diante da bota sandália da Miu Miu

Vocês pensaram que Poliana Rocha não daria sua versão nas redes sociais? A mãe de Zé Felipe abriu o coração e soltou o verbo diante da polêmica que deu o presente que ela deu para a nora. Poliana ressaltou que não deixa os comentários te atingirem.

“Na verdade, gente, muitos comentários que eu tenho lido, críticas, julgamentos, eu não deixo isso hoje me atingir, não percam tempo de escrever coisa má pra mim, achando que vão me atingir, porque não vão conseguir”, iniciou.

A musa ainda falou sobre o tal presente. “Eu dei uma bota pra Virginia com muito carinho, eu falei: ‘gente essa bota vai ficar linda na Virgínia’, e agora vejo um site de fofoca falando tanta coisa, sendo que eu tenho um relacionamento maravilhoso com a minha nora, que é uma filha pra mim, se ela não gostar do presente é só ir na loja trocar”, comentou.