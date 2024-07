Poliana revela que contrata ‘enfermeiras bonitas’ para cuidar de Leonardo

Poliana Rocha deu o que falar ao dizer que estava tentando buscar enfermeiras bonitas para cuidar de Leonardo. A musa usou suas redes sociais para contar o seu método e estratégia para tentar encontrá-las.

“Gente, eu tô aqui rindo porque vocês não têm noção da luta para fazer exame de sangue no Leonardo. Eu falo assim que ele deve ter até algum trauma de infância e que perpetua até hoje”, Poliana detalhou enquanto dava risada. Na sequência, a influenciadora revelou sua estratégia: “Eu tenho que marcar escondido com o pessoal do laboratório”, disse.

“Espero ele chegar, aí eu vou fazer todo aquele meio de campo, o enfermeiro vai com uma paciência para tirar sangue, vocês acreditam nisso?”, disse a jornalista, que entregou a tática de contratar mulheres: “Uma vez eu queria muito que ele vacinasse. Como eu que marco, eu falei assim ‘ó manda uma menina bem bonita para dar essa vacina’”, disse.

No entanto, o plano de Poliana acabou sendo frustrado: “Pensei que ele iria falar assim ‘nossa, que menina bonita’ e deixar de boa. Chegou uma loira aqui em casa, alta, linda e maravilhosa. Na hora que a loira chegou com a malinha e com a cruzinha vermelha, o Leonardo saiu fora, minha filha”, ela finalizou o relato dando risada da situação.