“Poderia parar de focar no meu relacionamento e cuidar do seu”, dispara Eslo para Bárbara Heck

Treta rolou durante um encontro de fãs de Laís Caldas, após o comentário da loira ir parar nas redes sociais

Ei minha gente, a treta do BBB veio para fora e os fãs do reality já consideram um esquenta para a nova edição que está por vir. Eslô não se calou diante do comentário de Bárbara Heck e usou o Twitter para mandar a “direta” para a loira.

Tudo aconteceu no encontro de fãs de Laís Caldas. Na ocasião, a médica e Gustavo, seu lance do BBB para a vida real, tiveram que se beijar e no fundo, Bárbara comenta: “Duvido que o Lucas faz isso”, se referindo ao presente de Deus de Eslô.

“Poderia parar de focar no relacionamento alheio e cuidar do seu, né? Acredite:faz e faz muito bem feito”, escreveu Eslovênia.

Logo após o bafafá, Bárbara pediu desculpas e disse que foi uma brincadeira.