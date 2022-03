Peido preso de Pocah ganha destaque internacional no New York Post

Cantora foi hospitalizada por causa de gases que gerava dores muito fortes

“Cantora hospitalizada porque não peidava na frente do parceiro”, foi o que trouxeram na manchete do New York Post para falar de ninguém menos, ninguém mais que Pocah. Isso mesmo, a gata foi parar nas notícias internacionais por causa de peido preso (risos).

Sabia que Pocah poderia ser notícia internacional, mas com música, porque com peido é novidade e me fez rir muito. Acontece que a morena não soltava seus gases na frente do namorado, gerando um acúmulo de gases no intestino que provocava dores muito fortes.

Pocha ganha fama internacional por peido (Foto: Reprodução)

A matéria conta todo o caso da cantora, incluindo excertos de como ela noticiou isso para seus quase 16 milhões de seguidores. E não vá pensando que colocaram fotos da gata no momento que estava hospitalizada, colocaram fotos belíssimas da brasileira.

Pocah ainda aconselha: “Meninas, não tenham vergonha de peidar na frente do seu cara, porque o que é realmente embaraçoso é não deixar seu cara dormir porque você está desconfortável, ir ao hospital com ele e o diagnóstico ser ‘peidos presos”’.

Gente como a gente que fala, né? A cantora mostrou que não tem frescura.