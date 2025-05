Plano de ataque no show da Lady Gaga é desmantelado no último minuto!

Prepare-se, porque essa história parece saída de um filme de suspense, mas aconteceu na vida real — e com ninguém menos que Lady Gaga no centro do alvo! Fontes quentíssimas revelaram que um grupo misterioso estava tramando um verdadeiro caos durante o show da diva pop em Copacabana, na Zona Sul do Rio! O plano sinistro? Um atentado com coquetéis molotov, mochilas explosivas e até menores de idade envolvidos!

A movimentação começou a pipocar nos radares da inteligência da Polícia Civil no dia 24, mas a coisa ficou ainda mais séria quando, quatro dias depois, o Disque-Denúncia e a Central de Inteligência Vigilância e Tecnologia da Prefeitura do Rio (a tal da Civitas) também receberam a bomba de informação!

Segundo um relatório eletrizante da Civitas, agentes infiltrados entraram no covil digital onde os conspiradores tramavam tudo — pasmem — através da plataforma Discord, o queridinho dos gamers que virou ponto de encontro para discursos de ódio, apologia à violência e todo tipo de comportamento tóxico.

O plano maquiavélico incluía explosivos artesanais escondidos em mochilas e mirava diretamente o público LGBTQIA+ que lotaria a praia para ver a cantora. E não para por aí: o grupo era formado majoritariamente por jovens e adolescentes!

O alerta foi tão sério que a Civitas não pensou duas vezes e jogou a papelada quente direto na mesa da Polícia Federal, exigindo ação imediata. E foi aí que o bicho pegou!

Durante uma coletiva no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), o secretário de Polícia Civil, delegado Felipe Curi, confirmou: “A gente tem várias fontes de inteligência. Posteriormente, nós recebemos um Disque-Denúncia ratificando isso (…) A partir daí começamos a destrinchar, a verificar esta informação com as quebras de sigilo requeridas à Justiça” — explicou ele.

No sábado, a polícia lançou a cinematográfica Operação Fake Monster, varrendo 15 endereços atrás dos envolvidos. O alvo? Um grupo sinistro com sede de violência, liderado por um homem de 44 anos preso no Rio Grande do Sul com uma arma na mão. E mais: um adolescente de 17 anos, apontado como um dos cabeças do plano, foi detido no Rio.

Apesar da tensão nos bastidores, o show de Lady Gaga aconteceu sem incidentes — graças à atuação rápida das autoridades!

Ah, e se você acha que acabou… segura essa: o material apreendido (celulares, notebooks e mais) pode trazer novos desdobramentos bombásticos! Fiquem ligados porque essa história ainda vai render!