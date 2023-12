Pitty dá piti por conta de Beyoncé em Salvador: “Resolveu fazer a Irmã Dulce”

A cantora brasileira afirma que ama a diva Pop, porém, afirma que sua estadia no Brasil aconteceu no momento errado.

Gente, fiquem quietos que a Pitty quer falar! No início da tarde de hoje (27), a cantora de rock brasileira, Pitty, resolveu utilizar o seu Twitter para criticar a passagem da musa Beyoncé, em Salvador, recentemente.

De acordo com a roqueira, apesar de amar a diva pop, a sua estadia no país foi no tempo errado, devido a quantidade de acontecimentos que tivemos nos últimos dias.

“Eu estou há uns quatro dias sorumbática com redes sociais e tudo, porque mil coisas: falou-se por alto da podridão de agências/mercado, jovens se foram e está por isso mesmo; Manu (Gavassi) lançou um assunto(s) importantes para debater o feminino na arte; e a B resolveu fazer a Irmã Dulce em pleno natal (não me cancelem, eu amo, mas esse timming tá fod*)”, iniciou a cantora, que logo em seguida publicou o techo de um de seus grandes hits, “Teto de Vidro”

“Não cabe em redes. Na verdade, a sensação é ‘cada um em seu casulo, em sua direção; vendo de camarote a novela da vida alheia, sugerindo soluções, discutindo relações, bem certos que a verdade cabe na palma da mão’. 20 anos com volta e meia realizando esse sentimento de que ninguém se importa com nada além de si mesmo. Tomara que eu esteja muito errada”, continuou Pitty.