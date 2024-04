Pitel diz que ficou assustada da reação do público diante de Buda e fala sobre namorado

Pitel não escondeu nada da Coluna Play, do Jornal O Globo. A musa contou detalhes sobre o que o seu namorado, Weslley Toledo, achou da sua amizade com Buda dentro do reality. Giovanna ainda conta que ficou assustada com a reação do público diante do que eles desenvolveram.

“A gente conversou, e ele disse que me conhecia e que sabia o que estava acontecendo. Ele falou: “A gente se conhece há dez anos, eu sei quem você é, eu sei ao que eu assisti e sei que não era. Então nada do que me dissessem e que aparecesse na internet teria peso na nossa relação, porque eu sei quem você é”. Ele é uma pessoa que não gosta de se expor. Minha mãe e minha irmã incentivaram ele a falar sobre, mas ele disse: “Não fui eu que escolhi estar no BBB e estar no holofotes. Foi ela que escolheu, então quando ela sair ela vai explicar o que ela sentiu””, disse ela na Coluna Play, do Jornal O Globo.

Então, Pitel ainda comentou sobre como se sentiu ao saber da grande repercussão da amizade dela com Buda. “Eu fiquei assustada de verdade. Sinto muito que as pessoas tenham interpretado dessa forma. É uma pena. A minha relação com ele é uma coisa de muita admiração. Acho ele um cara inteligentíssimo. Era amizade, tinha carinho. Sinto muito que as pessoas entenderam de uma forma completamente diferente. Não sei o que foi passado, o que elas viram. Só posso responder por mim, né? E não era isso que eu sentia lá dentro. Eu sempre senti muita amizade. Espero que vocês vejam e que acreditem no que eu estou falando, porque realmente era isso que eu estava sentindo. Fiquei assustada com os rumos que as coisas tomaram, mas aí já não cabia a mim nenhuma atitude. A minha atitude é justificar que não era isso que a gente sentia lá dentro”, contou.