Pitaco da Kátia: O que culminou a saída de Naiara Azevedo do ‘BBB22’?

A cantora foi a terceira eliminada do programa com 55,77% dos votos — emblemático os 50%

Não deu para moça dos cinquenta reais, caro(a) leitor(a)! A cantora Naiara Azevedo se despediu da disputa por R$1,5 milhão e voltou para casa. Então é aqui o pitaco de toda quarta-feiraaaaa… Leiam no tom da música “50 Reais” da eliminada como homenagem.

Primeiramente, Naiara foi muito “palestrinha”. Ela prometeu demais que iria fazer e acontecer, se vingar e deixar o bolo pronto enquanto levavam a farinha. Brigou? Que nada! Ficou só moscando e perdeu a chance de ser a nova Mamacita — cansei de redigir matérias para vocês nos quais ela dizia que acordou.

Aliás, as falas polêmicas da cantora foram outro ponto alto. Em conversa com Lina, ela citou que as mulheres trans não tinham oportunidade de sucesso, porque faltava coragem e persistência. Lina deixou Nai no chão após um discurso forte e inspirador. Isso quando não ia atrás de Douglas para saber como se tratam os negros — haja paciência.

Outro fator também é que a cantora entrou com o rei na barriga achando que por ser cantora de uma música só era a melhor de todas. Isso foi notado, inclusive, por Rodrigo e Lais no primeiro dia — lembra quando a gente JUROU que os dois seriam maravilhosos? Doce ilusão! Tanto é que sempre tentava interromper o Tadeu Schmidt e ser a apresentadora no lugar dele… Irritante!

Mas o ponto principal não foi culpa dela, leitor(a)! Douglas, outro emparedado, está com vontade de jogo — diz ele — e quer colocar Lais, Barbara e Eslovênia no paredão e isso, sem dúvidas, é algo que o publico quer e muito. Obviamente pelos episódios de racismo feitos principalmente pelas duas primeiras.

É isso! Desejo sorte a Naiara de Fátima Azevedo aqui fora e que ela tenha muitos sucessos musicais daqui pra frente — porque a moça canta muito bem viu? E que ela ainda nos gere muitos memes, porque nisso, ela foi rainha! Sorte, Nai!