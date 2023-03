Piqué esclarece boatos envolvendo foto com Ibrahimovic: “Eu poderia beijar, mas não no estacionamento”

O ex-zagueiro ainda relembra uma atitude extremamente machista que foi tomada pelo ex-companheiro de clube.

Ele que nos últimos tempos está constantemente nas mídias, devido a sua traição a cantora Shakira e tudo o que ronda o assunto, Gerard Piqué aproveitou o ibope para retomar uma polêmica de 2010 envolvendo o sueco Zlatan Ibrahimovic.

Durante a sua participação no programa After Kings, o ex-jogador foi questionado sobre uma foto com o atacante, que viralizou quando ambos jogavam pelo Barcelona. Na foto os ex-companheiros de time aparecem de mãos dadas em um estacionamento, com os rostos extremamente próximos. Porém, Piqué afirma que nada demais estava acontecendo.

“Nesta foto, estamos (Piqué e Ibrahimovic) no estacionamento do clube (Barcelona). Está o meu carro e toda a imprensa na porta. Eu poderia beijar o Zlatan, mas não no estacionamento do clube. Ou seja, a foto está totalmente tirada de contexto”, explicou o ex-jogador.

O ex-zagueiro também contou que após a repercussão da foto, no dia seguinte, ao sair do clube, Ibrahimovic encontrou uma multidão de paparazzis. Em meio a essa muvuca, o atacante chamou uma das jornalistas que ali estavam para “tirar satisfação”, de uma forma extremamente machista.

“No dia seguinte, ele (Ibrahimovic) sai no portão do clube, cheio de paparazzi esperando por ele, e vem uma (repórter) do típico programa de fofoca. Ele abaixa o vidro do carro e diz: ‘Venham você e a sua irmã para a minha casa agora e mostrarei que não sou gay’”, relembrou Piqué.