Piqué anuncia aposentadoria do futebol

Jogador fará o seu último jogo no sábado no Camp Nou, diante do Almería

Encerrando um ciclo ou gerando bafafá? Gerard Piqué anunciou sua saída dos campos de futebol, fazendo seu último jogo no sábado (05) no Camp Nou. O jogador continua jogando para o Barcelona na sua última entrada em campo. Piqué fez o anúncio por meio de um vídeo, publicado nas suas redes sociais na quinta (03), levando os torcedores à loucura. “O Barça me deu tudo. Vocês, culés, me deram tudo. E agora que os sonhos de pequeno completaram, quero dizer que decidi fechar esse ciclo. Sempre disse que depois do Barça, não haveria outra equipe. E assim será. Este sábado, será minha última partida no Camp Nou”, disse ele. Para quem não sabe, o muso já jogou 651 partidas dentro do clube, marcando 53 gols na história do time. Fez história e saiu marcando gol!