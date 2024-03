“Pior momento da minha vida”, diz Sonia Abrão aos prantos ao lembrar do filho que quase morreu ao contrair Covid

Minha gente, a apresentadora Sonia Abrão abriu o coração para desabafar sobre o pior momento que já enfrentou na sua vida: a possibilidade de perder seu filho para a morte. Para quem não se lembrar, ele contraiu COVID-19 no pior momento da pandemia, quando a doença ainda era desconhecida. Durante sua participação no ‘Fala Que Eu Te Escuto’, da Record, ela relembrou desse momento e se emocionou muito.

“Meu filho, ele contraiu COVID quando ainda não existia a vacina. Ele contraiu a COVID no auge da pandemia, na verdade. Ele passou 31 dias no hospital, correndo risco de morte, realmente, a maior parte desses dias foi na UTI. Não se sabia direito ainda como era o tratamento, como lidar com a doença, não existia vacina”

“Ele pegou realmente no auge, no auge da pandemia. Quando quem contraísse praticamente tava tendo uma sentença de morte. Então acho que foi o pior momento da minha vida, foi o pior acontecimento da minha vida. Qualquer tempo que eu tenho pra viver ainda, se alguém me perguntar cada dia ‘você é feliz?’, a minha resposta vai ser ‘claramente eu sou feliz’, porque Deus me deu essa graça”, completou.

Ao ser questionada se em algum momento, ela chegou a pensar que o filho iria morrer, a jornalista confirmou: “Eu achei que ele ia morrer, sim, eu achei que sim. A gente nunca perde a fé, né? A gente pede a Deus o tempo todo, de joelhos, né. E ele milagrosamente ele escapou. Ele pode se formar, tá aí casado, vai ser pai agora… Então eu sempre vou dizer, eu sou feliz, eu sou muito muito muito feliz. Porque Deus me concedeu esse milagre”, finalizou.