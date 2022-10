Pétala diz que Thomaz Costa queria formar casal com ela dentro da Fazenda

Ex-Muso do Only Fans chegou a participar de uma reunião com a irmã de Pétala, Yanka

Jogo é jogo, isso que temos que ter em mente quando vemos esse realities que nos deixam maluquinhas da cabeça. Pétala jogou na banca que Thomaz Costa queria formar casal com ela antes mesmo dos dois entrarem na Fazenda. O fato foi jogado aos sete ventos no Programa do Rodrigo Faro, que recebeu Tati Zaqui, a última eliminada do reality. Durante as farpas trocadas entre os dois, ela soltou que ele propôs que os dois formassem casal e ela não aceitou. “Ele falou com o meu assessor que estava apaixonadinho e queria ficar comigo aqui dentro”, disse Pétala. Thomaz negou tudo (claro), e Pétala pediu para que sua irmã, Yanka, mostrasse os prints da conversa que teve com o ex-Only Fans. Os prints não deixam mentir, mostrando que Yanka conta para Pétala o plano de Thomaz em uma reunião direta com o muso.