Perderia uma prova na faculdade pelo show da Taylor Swift?

A estudante de nutrição Emanuely Gomes e chegou às 4h da manhã no entorno do Engenhão, onde a cantora americana se apresenta nesta sexta-feira (17).

Gente, esses swifties não poupam esforços mesmo quando se trata de ver a cantora – que inicia sua série de shows no Brasil nesta sexta-feira (17), no estádio Nilton Santos, o Engenhão, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Uma dessas fãs é Emanuely Gomes, de 22 anos, que é estudante de nutrição em Brasília, apenas abandonou a semana de prova na faculdade para vir para o Rio, e foi uma das primeiras a chegar na fila do estádio às 4h da manhã.

“Perdi minha prova para estar aqui. Hoje seria prova de políticas públicas. Mas pela Taylor vale a pena”, disse.

Com uma prova de amor era pouco para a estudante, ela deu outra prova de amor para a cantora: usava um vestido de veludo em meio à onda de calor que atinge a cidade.

“Escolhi essa roupa em uma referência ao álbum ‘Reputation’, que tem essa coisa de veludo, transparências”, disse sob um calor de 36º às 9h da manhã.

Taylor Swift se apresenta nos dias 17, 18 e 19 de novembro com a “The Eras Tour” no Rio de Janeiro, e nos dias 24, 25 e 26 de novembro, em São Paulo. Os portões do show desta noite deveriam ser abertos às 16h, mas, por causa do calor, a organização do evento adiantou para às 15h e a cantora sobe ao palco para cantar seus sucessos às 19h.