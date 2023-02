“Percebi que era caidinha pelo Guimê”, dispara Lexa

Cantora ficou um período solteira depois de se separar do cantor, que está no BBB 23, e quase rolou uma segunda separação

Por essa ninguém esperava! Lexa contou detalhes sobre o tempo que passou solteira após se separar de Mc Guimê. O que ninguém sabia ainda é que ela ainda pensou em se separar novamente após o marido aceitar o convite de ir para o BBB 23.

“Percebi, no bom sentido, que eu realmente era muito caidinha pelo Guimê. Ficava pensando no bofe. Ficamos vários meses tentando nos ajustarmos. Eu comecei a trabalhar demais e o Guimê também, a gente começou a se desajustar. Quando começa a ficar muito amigo, é um perigo. A gente não tinha momentos de marido e mulher, não conseguia, nunca tinha tempo. Tanto é que meu texto de separação, é meio claro que eu quero voltar… não é só amor que segura um casamento. A gente entendeu que precisa sair toda semana pra jantar, ir para o cinema, a gente tinha perdido essas coisas de casal”, admitiu.

Ela ainda completou: “Falei: ‘Agora eu sou uma nova mulher, vou voar’, mas foi me angustiando mais depois. No início, falei: ‘É isso, cada um precisa entender seu lugar’. Infelizmente, às vezes, é necessário se separar para entender. Tentava até ver ‘Será que me relaciono com alguém?’, mas aí pensava ‘Guimê me trata igual a uma rainha’. Você começa a colocar essas coisas na frente, ‘E meu marido? E a vida que eu quero construir?'”.