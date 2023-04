Pequena Lo termina namoro com Christopher Pontes após 7 meses de relacionamento

Influenciadora confirmou o término assim como teria confirmado o início do namoro, tudo muito às claras com os seus seguidores

Pequena Lo é uma das influenciadoras que fala a verdade doa a quem doer. Como a musa fez quando começou a namorar Christopher Pontes, ela fez para falar sobre o seu término com o promotor de eventos. Lorena usou as redes sociais e disse que os 7 meses de namoro acabou, assim mesmo, simples e direta.

“Sim, eu terminei meu namoro. Nunca fui de expor minha vida pessoal, então não irei dar detalhes sobre. Desejo sucesso para ele, e caminhos que seguem”, disse a nota da assessoria.

Os dois se conheceram no Rock In Rio e oficializaram a relação de namoro no aniversário de 27 anos da influenciadora. Ela ainda disse que estava muito feliz em dar a notícia sete meses atrás.