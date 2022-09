Pequena Lô revela quem é a famosa que lhe tratou mal no Rock in Rio

Devido a uma síndrome que afeta seu desenvolvimento físico, Lô utiliza de uma motinha para se locomover.

E nós damos nomes aos bois sim! Após toda a repercussão do caso da famosa que maltratou a ilustríssima influenciadora, Pequena Lô (26), a mesma revelou que a pessoas a qual estava incomodada em dividir o espaço na área VIP do Rock in Rio com a motinha que a psicóloga utiliza para se locomover, é a ex-modelo e apresentadora Ellen Jabour.

“O olhar dela a gente percebe que foi capacitista. Eu não estava sozinha nessa. Tinham várias pessoas ao meu redor. A galera viu o quanto ela foi grossa e eu não postei pra biscoitar, ter dó, não foi mimimi. Foi pra mostrar que cada dia que passa ninguém é melhor que ninguém. O mínimo é o respeito em todos os lugares”, relatou a influencer ao colunista Lucas Pasin.

Para quem não sabe, Lô é portadora de displasia óssea, ou seja, uma síndrome que afeta seu desenvolvimento físico e consequentemente a sua mobilidade, por isso, a comediante utiliza uma espécie de ‘moto’ para se locomover.

“Foi uma situação muito chata. A gente sabe que todo dia acontece isso com pessoas com deficiência, mas, ao mesmo tempo, é algo que eu não estava errada de estar naquele lugar. Acho que a gente pode e deve estar onde quiser, e se sentir bem. Mas eu acho que a mente das pessoas está fechada em relação às pessoas com deficiência num lugar que é para a gente”, lamentou a influenciadora.