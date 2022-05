Pequena Lô sobre haters: “Vocês não vão conseguir me parar, porque eu AMO o que eu faço”

Influenciadora utilizou seu perfil no Twitter para abrir o jogo sobre os comentários de haters

Essa semana a web deu para pegar no pé da Pequena Lô. Diversos comentários zoavam a personalidade e diziam que ela já não faz mais graça por participar do grupinho de Gkay, Álvaro e companhia. Ontem (17), Lorrane usou seu Twitter para desabafar sobre.

“Eu não ia vim aqui falar não, mas vocês são insuportáveis demais. Se não gostou, PASSA reto ou usa a funçãozinha block ou silenciar. Se você não gosta do meu trabalho, ninguém está te forçando, e tá tudo muito bem não gostar. Mas saibam que vocês não vão conseguir me parar, porque eu AMO o que eu faço, e as pessoas gostam, se não eu não estaria aqui onde eu to, e conquistando coisas que vocês não sabem NEM metade, porque não preciso ficar contando”, iniciou a influenciadora.

Eu não ia vim aqui falar não, mas vocês são insuportáveis demais. Quero falar pra quem anda vindo aqui no meu perfil, me encher a porr4 do saco. Primeiro que o perfil é meu e eu posto o que eu quiser, e tem pessoas que gostam, então é isso que importa pra mim + — Lôzinha (@_pequenalo) May 17, 2022

Mas saibam que vocês não vão conseguir me parar, porque eu AMO o que eu faço, e as pessoas gostam, se não eu não estaria aqui onde eu to, e conquistando coisas que vocês não sabem NEM metade, porque não preciso ficar contando + — Lôzinha (@_pequenalo) May 17, 2022

E não parou por aí a Pequena Lô disse que não importa quantos comentários existam sobre seu conteúdo e sua personalidade, ela continuará fazendo o que ama. A deficiência de Lorrane não ficou fora dos assuntos.

“Pare de querer ser engraçado falando da minha deficiência, você não está sendo engraçado, você está sendo capacitista, e muito preconceituoso achando que pode sair falando só porque tá por trás de uma foto que não é sua, e não é assim que funciona, sai dessa bolha. Eu sendo uma pessoa com deficiência não me impede de chegar o de eu quero, tô conquistando coisas que vocês que criticam, e passam o dia todo em frente uma tela de celular criticando as pessoas, nem perto chegam ou na chegaram, e talvez isso que incomode tanto vocês”, escreveu.

Você não está sendo engraçado, você está sendo capacitista, e muito preconceituoso achando que pode sair falando só porque tá por trás de uma foto que não é sua, e não é assim que funciona, sai dessa bolha. May 17, 2022

Vão viver e aprender a respeitar o que você não gosta, porque vocês ainda vão me ver muito por aí, e muitas outras pessoas que não fazem parte da bolha de vocês, que não são padrão. Um grande beijo. — Lôzinha (@_pequenalo) May 17, 2022

Vai recebendo, tem para Maria, João e quem precisar levar coió de Lorrane. Receba!