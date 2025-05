Pequena Lô brilha em participação especial de ‘A Caverna Encantada’, do SBT

Amores, após uma manhã mega produtiva, fui ao Spa da Urca para relaxar com as massagens faraônicas que eles realizam. E, durante a sessão, a massagista me contou que uma criadora de conteúdo super conhecida fez uma participação pontual em uma trama infantil do SBT. E, curiosa como sou, quis saber mais detalhes…

Parece que além de apresentadora, psicóloga e influencer, a Pequena Lô também se destaca na atuação. Bem, o desempenho da artista durante as gravações da novela ‘A Caverna Encantada’ rendeu elogios do diretor-geral de dramaturgia, Rica Mantoanelli, e do time de dramaturgia do SBT.

Sobre sua participação especial e estreia em novelas, Pequena Lô comentou: “Eu fiquei muito feliz com o convite. Foi tão legal gravar com essas lindezas.”

Pequena Lô junto ao elenco de ‘A Caverna Encantada’ (Rogerio Pallatta/ SBT)

Nos bastidores do folhetim, a influenciadora foi recebida com empolgação por atores e funcionários da produção. De acordo com a assessoria da artista, as cenas gravadas nesta semana serão exibidas em breve.

A presença de Pequena Lô na trama infantil foi celebrada junto a outro capítulo especial de sua vida, os 10 anos de carreira na internet.

Gente, estou completamente ansiosa para acompanhar a diva estreando em novelas. Amo o conteúdo que ela promove na internet. Ela merece tudo de bom e mais um poucoo!