“Eu amo o cheiro da pepeca da Ludmilla”, dispara Brunna

Eita que o clima ficou quente no programa ‘Prazer, Feminino’, no canal GNT, apresentado por Karol Conká e Marcela Marcela McGowan. Brunna Gonçalves, esposa de Ludmilla, revelou que ama o cheiro da pepeca da Lud.

Karol Conká e Marcela Marcela McGowan (Foto: Reprodução)

“Eu amo o cheiro da pepeca do mozão, quando eu acabo eu falo assim: ‘ai gente, que cheirinho maravilhoso, meu Deus!’ Não gosto nem de lavar o rosto, gosto de ficar sentindo aquele cheiro em mim”, revelou Brunna.

O tema do programa foi sexo oral em mulheres, recebendo também as influenciadoras Alexandra Gurgel e Ellora Haonne, mas foi a ex-BBB que se soltou nas revelações, que não pararam por aí. Brunna comentou sobre sua bissexualidade.

“Eu tinha muita vergonha. Eu nunca me senti à vontade no sexo hétero. Depois que eu me descobri [bissexual], minha vida mudou! Eu pensei: ‘como eu passei 26 anos da minha vida aceitando aquilo que eu recebia?’ Eu me senti muito mais confortável com uma mulher”, disse Brunna.

Ludmilla e Brunna Gonçalves (Foto: Reprodução)

A dúvida que paira no ar, que cheiro deve ter a pepeca da Lud para Bru gostar tanto assim? Se curiosidade matasse eu estaria morta.