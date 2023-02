Pensão de Neymar pode chegar a R$106 mil por mês

De acordo com a Revista Forbes, o jogador contribuiu com os gastos do filho, Davi Lucca

Enquanto muitos pais não pagam a pensão (alô Pedro Scooby), temos Neymar com o cash em dia, pagando cerca de R$106 mil de pensão para o seu filho, Davi Lucca, de acordo com a revista Forbes. Vale ressaltar que o jogador nunca se envolveu em polêmicas em relação a Davi. A publicação da matéria ainda diz que ele recebe 4,5 milhões de dólares, cerca de R$23 milhões por mês. Além disso, ainda podemos somar aí os patrocínios e as publicidades do jogador. No ano passado, o nome de Davi apareceu nos holofotes porque ele estava fazendo uma vaquinha para comprar um presente de Natal. Precisa disso?