Pensão de Kanye West para filhos chega ao valor de R$1 milhão

Kim Kardashian está oficialmente separada do rapper e divórcio definiu os detalhes da pensão

A gente já sabia que o divórcio de Kim Kardashian e Kanye West envolveria uma quantia exorbitante de dinheiro, principalmente diante a pensão alimentícia dos filhos do casal. Nesta semana os dois conseguiram acertar os papéis e Kim já pode se ver livre do rapper com todos os papéis passados com a justiça. O que chocou foi o valor de R$1 milhão de pensão.

De acordo com a revista People, os dois decidiram ter a guarda física e legal dos quatro filhos, North, de 9 anos, Saint, de 6 anos, Chicago, de 4 anos, e Psalm, de 3 anos. O empresário terá que pagar o valor de US$ 200 mil – cerca de R$ 1 milhão – por mês de pensão alimentícia para as crianças.

Além disso, ele arcará com metade das despesas médicas, educacionais e de segurança dos filhos. Tão passados?