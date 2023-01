Pedro Scooby vai tentar tirar a guarda dos filhos de Luana Piovani: “Vai contratar um advogado aqui em portugal”

Ex-casal entrou em pé de guerra devido a pensão dos filhos e o surfista pretende usar a exposição dos filhos nas redes sociais a seu favor no tribunal

Luana Piovani vai lutar com todas as suas armas e garras para que seus filhos permaneçam debaixo de suas asas. A atriz fez um desabafo em seu Instagram e disse que Pedro Scooby usará a exposição que ela está fazendo com a imagem dos filhos para tentar pegar a guarda das crianças. Ela ainda explica que lá no exterior é muito preocupante expor a imagem das crianças.

“Mulher aqui em Portugal não vale 10 cêntimos, porque violência doméstica aqui não dá cadeia e pensão alimentícia é assim também. Diferente do Brasil eles são preocupados com a imagem da criança, você não pode divulgar fotos do seu filho. Ele vai contratar um advogado que vai sugerir: ‘Olha você está apto a tirar a guarda da Luana dos seus filhos’”, explicou.

A musa ainda diz que Pedro não está apto a cuidar dos seus filhos, envolvendo ainda a pequena que acabou de nascer, Aurora. “Eu não acho que o Pedro seja apto a cuidar dos filhos dele, ainda mais a que nasceu, por isso eu acho que ele precisa de mim. Se ele entrar aqui, ele consegue levar a guarda das crianças por causa desse papo aqui, de expor as crianças”, disse.

“Claro que vão ter que tirar meus olhos e seus órgãos para tirar meus filhos de mim, porque eu prezo pela educação que não é a prioridade do Pedro, ele não lê, não fala português direito e nem o inglês”, declarou.