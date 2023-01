Pedro Scooby rebate Luana Piovani: “Meus filhos são minha prioridade”

Surfista disse que não é a favor de bate-boca na internet e que seguirá preservando a imagem dos filhos

Iiih gente, eu disse para vocês que a treta de Luana Piovani com Pedro Scooby vai durar muito tempo, se não eternamente, né? Acontece que o muso se pronunciou depois das acusações da ex-esposa diante a pensão e a guarda dos filhos. Pedro disse que seus filhos são sua prioridade e que vai continuar mantendo a imagem deles intacta.

“Meus filhos são minha prioridade e eles sempre estarão acima de tudo. Não sou a favor desse bate-boca na internet e seguirei preservando a privacidade deles. Obrigado”, disse.

Vale ressaltar que ontem (02), Luana disse que Pedro depositaria a quantia que achasse justo pagar a pensão dos filhos. “Claro que amanhã, que é o dia que o Pedro tem que depositar 50% das custas dos nossos filhos, ele esperou agora para dizer que vai pagar o que ele acha justo. Olha que ótimo. Ele tira da pensão alimentícia o valor do aluguel, ou seja, ele veio para Portugal comigo, escolheu esta casa comigo, moro aqui com meus três filhos, mas ele acha que quem ter que arcar com o aluguel sou eu”, contou.