Rachou a amizade? Scooby, Douglas e Paulo André se desentendem no ‘BBB22’

Tudo começou com um papo entre Douglas e Scooby sobre Jade Picon

Eita! O clima esquentou entre o trio Pedro Scooby, Douglas e Paulo André durante a festa desta quarta-feira, (23), do líder Lucas Bissoli. E tudo por causa do quê? Jade Picon e Arthur Aguiar.

O desentendimento se deu porque Douglas perguntou a Scooby se Paulo André levou a líder, na época, a estratégia para tentar livrar Arthur Aguiar do paredão. Na ocasião, PA e Scooby eram anjos e caso tivessem duas imunidades dariam uma a DG e outra ao marido de Maira Cardi. O atleta contou a affair sobre isso e comentou com os amigos que ela ficou chateada. Então, DG retomou esse assunto durante a festa — detalhe: isso aconteceu há duas semanas…

Brothers se desentendem quando DG pergunta para Scooby se PA levou a líder para livrar Arthur do paredão

PA ouviu a conversa e foi tirar satisfações: “Aqui é sujeito homem, mano. Quer falar o bagulho? Então fala na minha cara”. Acerola respondeu: “Não falei nada demais. Só falei um bagulho com ele, só pra ele [Scooby] entender”. “Não, mas se é sobre mim, tem que falar comigo DG”, respondeu o atleta.

Depois, chamaram Jade Picon na conversa que disse que o atleta não influencia nos votos dela e nem ela no dele, afinal de contas, ela quer Arthur fora do programa e PA é amigo dele e o quer no programa. “Ele [PA] quer o Arthur [Aguiar] aqui dentro e eu não quero. Mas eu respeito isso. Se ele imunizasse o Arthur, eu não botaria o Arthur”, disse a influenciadora.

Douglas então explicou que essa era a pergunta que estava fazendo a Scooby, apenas isso, mas o atleta estava bem nervosinho e ainda rebateu a proteção de DG as “Comadres” no paredão de domingo, (20): “A estratégia estava errada, DG! Não tinha os votos das meninas, a gente não tinha o voto da Lina, da Jessi e da Nat. A gente não tinha esses votos, DG! A estratégia foi por água abaixo no momento que a gente soube que não tínhamos os votos das três” e ao ouvir de Acerola que ainda não tinha certeza, Paulo André encerrou dizendo: “Como não tinha certeza? A gente estava há três semanas tentando chamar as meninas e elas não vieram e ainda estão votando em mim. Estão há três semanas votando em mim, DG [Douglas Silva]! Me botaram no Paredão agora, mano”.

Será que acabou a paz entre os amigos? Eita…