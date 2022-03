Desumano! Pedro Scooby compara Natália com Maria, que deu uma baldada na moça!

O surfista não teve compaixão nesse momento — ironias, leitor(a)!

Você lembra que há dois meses teve a primeira festa do ‘BBB22’ e vimos Maria e Natália dançando na pista como se não houvesse amanhã? A gente nunca imaginou que semanas depois, Maria seria expulsa por uma baldada na mineira né? Pois ela foi relembrada na festa desta sexta-feira, (18).

Natália estava dando tudo de si na pista enquanto tocava “Movimento Sanfoninha”, de Anitta, e fazendo os passinhos que a ex participante fazia e isso jamais passaria despercebido por Pedro Scooby, que fez a comparação entre elas. “’Tá um negocinho meio Maria”, disse o surfista.

O Pedro Scooby para Natália dançando: "Tá um negocinho meio Maria" pic.twitter.com/2TwDoFpFE5 — Maxine Caulfield (@profhaftas) March 19, 2022

Aliás, os participantes pouco aproveitaram a pista, porque como a festa foi do MC Donald’s, eles aproveitaram mais para comer que para dançar e beber. Acredito eu que fizeram uma festa um pouco mais tranquila depois do que houve na última festa com Natália né? Não estão errados…

Vamos relembrar Maria e Natália dançando na primeira festa?

a natalia dançando com a maria e a jessi #bbb22 pic.twitter.com/6gsEkJyTUt — @paiva #bbb22 (@paiva) January 23, 2022