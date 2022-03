Pedro Scooby dispara para Lucas: “Você se coloca como pobre coitado”

O surfista perdeu totalmente a paciência com o Barão da Incoerência

É impressionante como esse ‘BBB22’ comprova a frase: “Quer conhecer alguém? Dê poder a ela”. Depois que Lucas Bissoli foi líder, ele teve comportamentos que provam o quanto ele é incoerente — você tem razão, Eliezer — e ganancioso. Mas Pedro Scooby não engole o papel de bom moço e foi para a treta após a formação do paredão deste domingo, (13).

Depois de ser indicado pelo estudante de medicina ao paredão com a justificativa que o surfista não se entrega ao jogo e ele ter rebatido a imunidade para Paulo André — que em outra matéria te explico — o ex de Piovani desceu os cachorros nele. “Você se coloca no lugar de pobre coitado. Vinte mil reais nas Americanas? Eu não sou playboy, eu já não tive que comer e me virei!”, disparou Scooby, que ainda continuou: “E faz faculdade particular?”.

Pedro Scooby diz que Lucas paga de "pobre coitado", fala sobre a faculdade particular dele e desdenha dos 20 mil reais das @americanas #BBB22 #RedeBBB pic.twitter.com/hloFCuOM4c — Oniverso Abominável (@Oniabominavel) March 14, 2022

Lembrando que Lucas Bissoli é engenheiro e estuda em uma faculdade de medicina particular no Espírito Santo, ‘tá? E inclusive, Scooby citou sobre o pai de Lucas na treta, que pelo jeito o banca.

E como Lucas também reclamou sobre ter camarotes no programa, Pedro não mediu palavras e disparou: “Você reclama com o diretor do programa. Você fala: ‘A partir do próximo programa, você coloca 20 pessoas que se inscreveram e queriam muito estar ali’. A maioria dos camarotes nunca ficou lá desejando e a maioria foi convidado”.

HAHAHAHA o Scooby falando pro Lucas reclamar com o diretor do programa 🗣️🗣️🗣️🗣️#BBB22 pic.twitter.com/ff9QD52MQm — SPLASH CELEBS (@Splash_Celebs) March 14, 2022

Olha, Pedro Scooby me surpreendeu TANTO nessa treta, que até queria mais. Será que no ‘Jogo da Discórdia’ vai ser assim?