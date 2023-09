Pedro Scooby levanta bandeira branca e decide viver em paz com Luana Piovani

O surfista abriu o jogo diante das polêmicas envolvendo a mãe dos seus filhos e diz que não tem mágoas da sua ex-companheira

Pedro Scooby hablou para o Fofocalizando e mostrou que não tem mágoas de Luana Piovani, mesmo que a gente saiba que os dois viveram um arranca rabo tenebroso nos últimos tempos. O surfista e a atriz trocaram diversas alfinetadas na web diante do pagamento da pensão das crianças, que Luana fazia questão de cobrar.

“A gente já teve alguns desentendimentos durante a nossa vida, mas vai acontecendo, a gente vai ajeitando. O grande lance é evoluir. O mais importante são as crianças, a gente está entendendo isso cada vez mais, a gente cede um pouquinho”, declarou o atleta ao “Fofocalizando”, do SBT.

Luana chegou a falar dele em seu Instagram. “Esse tempo de férias foi muito importante com o Pedro no Brasil com as crianças. Vi o esforço, a vontade dele em amadurecer, evoluir, fazer coisas que ele sabe que para mim são importantes mesmo achando que talvez são pequenos exageros. Então teve um sacrifício muito grande para que a gente chegasse num consenso muito bom e isso aconteceu”, afirmou.

Piovani disse também que vive uma ótima fase: “Fomos mediados, chegamos num contrato incrível de parentalidade, organizamos super bem a pensão para os gastos das crianças e esse é o meu paraíso astral.”