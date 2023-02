Pedro Scooby fala sobre polêmica envolvendo a Salgueiro: “O demônio faz parte do mundo”

Surfista não deixou de comentar também da tragédia envolvendo as chuvas no litoral de São Paulo

Pedro Scooby está mais ligado no carnaval do que a gente pensa. O surfista não deixou de comentar a polêmica envolvendo a Salgueiro com os seus demônios na avenida. O surfista disse que a escola contou uma história e que o demônio faz parte do mundo.

“Cara, os enredos são como se fossem os filmes, pelo que eu entendo, e contam histórias de Deus, de religiões, do demônio, da cultura popular. Assim como existem enredos que tinham um carro alegórico que era o demônio, mas contavam uma história ali”, iniciou.

Pedro ainda disse que nem viu a Salgueiro inteira. “Também existem filmes de terror, de demônio, de um monte de coisa. Ali, estava contando uma história e o demônio faz parte da história do mundo, pô”, afirmou.

O surfista não deixou de comentar sobre as tragédias no litoral de São Paulo. “Galera, não é porque você acredita que Jesus esteja voltando que a gente pode acabar com a natureza. Se for partir do princípio que a natureza é a casa de Deus, a gente tem que respeitar. E se existe aquecimento global, a gente pode estar acelerando esse processo”, finalizou.