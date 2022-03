EITA! Pedro Scooby alerta Jessilane sobre Eslovênia: “Eu acho que é amizade por conveniência!”

O surfista acordou para o jogo de vez e já está sob alerta com possíveis amizades

Após a formação do paredão deste domingo, (20), Gustavo, Jessilane e Pedro Scooby conversaram na varanda da casa sobre o jogo e sobre o recalculo de rota dos moradores do Quarto do pirulito.

Para Scooby, conforme as pessoas foram sendo eliminadas, alguns se mostraram mais abertos a se relacionar. “Falando sobre você, Jessi. É uma pessoa que independente de prova, você só foi crescendo. No conceito de muita gente com quem eu converso aqui”, comentou.

Pedro Scooby alerta Jessilane sobre Eslô (Foto: Reprodução)

Em seguida, a bióloga — coitadinha, iludida que só — comentou que Eslovênia a disse que estava gostando mais de conhece-la. Pedro, que é como um paizão, alertou a sister: “Eu acho que é amizade por conveniência. Afunilou não tem jeito. Só tem a pessoa na sua frente, vai fazer o que?… Não está no consciente, mas tinha 10 pessoas no quarto deles. Para eles, era o suficiente”.

Mas Jessilane é meio inocente né? Será que ela vai seguir os conselhos de Pedro Scooby? Sei não…

Só para te explicar, leitor(a): Ontem, (20), a moça com nome de país disse a professora que estava gostando de conhece-la mais e que se chateia por não a ter conhecido melhor antes. Não conheceu porque não quis né Eslovênia? Só queria saber do quarto do pirulito, mas agora…