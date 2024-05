Pedro Scooby encerra dia de resgates antes do previsto devido tempestade no RS

Pedro Scooby ignorou completamente a atitude de Luana Piovani que o criticou diante da falta de escola para Dom, filho que está morando com ele no Rio de Janeiro. O surfista segue ajudando as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul e está focado nos resgates, usando suas redes sociais para detalhar os fatos.

Devido o temporal previsto para cair no estado, a missão precisou encerrar mais cedo do que o planejado. Em seu perfil oficial no Instagram, o surfista Ian Cosenza explicou que eles foram orientados a interromper os trabalhos de hoje.

“Breve relato do último pai de família a ser resgatado, antes da tempestade nos obrigar a sair da zona afetada”, escreveu ele, enquanto exibia um vídeo do resgate.