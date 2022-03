Batata de Eliezer assando! Scooby revela para Jade Picon as duas face do publicitário!

O surfista está surfando na onda da observação e do olho clínico…

Para quem acha que Pedro Scooby está no ‘BBB22’ só a passeio, se enganou! O participante está observando cada passo de seus adversários viu? Inclusive, de Eliezer, que é uma possível indicação do surfista. E ele alertou a amiga Jade Picon sobre o jogo duplo do publicitário na madrugada desta sexta-feira, (4).

“Ele foi um cara que saiu do Lollipop para conversar com várias pessoas para votar em pessoas do Lollipop. Foi uma parada que me deixou assim, olhando de fora, não me meti, mas vi ele conversando com pessoas e dando opções. ‘Nessa tal pessoa do Lollipop eu voto’ e eu falei ‘caraca!’”, revelou o ex marido da Piovani. Ele ainda completou dizendo que as conversas foram com várias pessoas, inclusive Douglas Silva e Arthur Aguiar, por isso Eli seria sua opção de voto.

Scooby ainda contou a Picon que já sabe que Eliezer e Vyni não votaram em Douglas, pois revelou isso ao ator. E claro que a empresária já foi contar tudo para a amiguinha Laís né? E a médica disse que já imaginava… Depois jogaram o verde no publicitário e ele mentiu que não disse. A batata de Eli está assando, Brasil…

Jade contou pra Laís o que Scooby falou sobre Eli. A batata do moço tá assando ou já torrou? #BBB22 pic.twitter.com/klHqAA0OQX — Dantas #BBB22 (@Dantinhas) March 4, 2022