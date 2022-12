Pedro Scooby contou que acordou gozado no BBB: “Nos meus sonhos eu ejaculava que era uma loucura”

Surfista deu detalhes sobre a sua participação no BBB e conta que não se masturbou na sua permanência na casa

Minha gente, Pedro Scooby fala de tudo com toda naturalidade desse mundo e pude conferir tudinho no ‘Quem Pode, Pod’. O surfista contou detalhes sobre a sua participação no BBB e ainda revelou que não se masturbou durante a sua participação, mas em contrapartida ele acordou gozado algumas vezes.

“Foi uma loucura porque no BBB não dá pra ir nem no banheiro. Não teve nem uma masturbação. Eu tive polução noturna, acordei todo gozado umas quatro vezes. E nos meus sonhos eu ejaculava que era uma loucura”, disse.

O muso ainda disse que a primeira vez que reviu a esposa, Cintia Dicker, teve um momento rápido com ela: “Foi gostoso… A gente foi continuando, mas a primeira vez foi rápida”, brincou.