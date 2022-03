Mais uma frase motivacional de Pedro Scooby no ‘BBB22’: “Cuida do seu jardim que as abelhas vêm”

O surfista deu uma de psicólogo para Natália, que teve um pequeno surto por causa de amizade

Antes da ‘Prova de Líder – Amstel’ desta quinta-feira, (17), Pedro Scooby foi ter um papo cabeça com Natália, depois do surto que ela teve com Jessilane e Lina por ciúmes da amizade delas. E mais uma vez ele soltou mais um de seus pensamentos, que deixa o telespectador reflexivo.

“Não existe essa coisa de disputa por amizade. Amizade é uma coisa que a gente não pede, não compra, é uma coisa que se sente e ‘tá tudo certo”, disse Scooby reforçando o que Anitta diz sobre ele e o “’tá tudo certo”. Ele também aconselhou que às vezes as pessoas acham que precisa ser priorizado e ser amado, mas é preciso que aja sem esperar em nada em troca e deixar que, por consequência, as pessoas a priorizem e a amem como ela é.

Scooby direcionou o conselho sobre a própria mineira: “Você é uma pessoa amada! As pessoas falam super bem de você, gostam de você, sempre te dão um abraço. Não precisa ter aquela coisa de prioridade. Você é foda! Você fala isso”, com uma Natália prestando muita atenção em tudo.

E aí ele soltou a frase do dia: “Tem aquela coisa de: cuide do seu jardim que as abelhas vêm”. “Cuida do seu jardim, mano. Às vezes em uma preocupação tão grande de agradar os outros, você perde sua luz, sua essência. Se preocupa com você! Se você está bem, se está feliz, se está sorridente”, encerrou Scooby. Natália o agradeceu e desejou que Deus o abençoasse. Fofo né?

scooby aconselhando a natália sobre os acontecimentos de ontem, provas e a trajetória no jogo #BBB22 pic.twitter.com/0RKEOwiDMx — acervo pedro scooby (@acervopscooby) March 17, 2022