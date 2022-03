Pedro Scooby e Arthur Aguiar fortalecem a amizade e prometem amizade pós-BBB

A dupla se abraçou durante a festa do líder e querem ser amigos do lado de fora do reality show

Ah a brotheragem segue linda, firme e forte no ‘BBB22’ viu? Pedro Scooby, que vai sair amigo de metade dos participantes, se declarou para Arthur Aguiar, durante sua festa na quarta-feira, (9). “Me olha nos olhos como você olha para a vida, mano!”, disse Sccoby e a dupla se abraçou e beijou. Arthur agradeceu ao surfista pelo elogio e pela amizade, e Pedro prometeu que eles viverão muito momentos do lado de fora do programa. “Você é do caralho”, disse Pedro ao pai de Sophia e a dupla tirou uma foto para o feed BBB — lindíssima por sinal. Será que essa amizade perdurará para fora do confinamento? Piovani vai pirar em ver Bem, Liz e Dom brincando com a Sophia comendo brigadeiro vegano feito pela Maira Cardi, né? Ai ai… Agora quem mexer com o Arthur, o Scooby coloca no paredão. Kkkkkkkkkkkk #BBB22 #festadolider pic.twitter.com/X60f5XbzXe — Eduardo ✨🏁 (@edutwitta) March 10, 2022