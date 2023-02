Pedro Scooby alfineta Luana Piovani: “Não tem responsabilidade emocional”

O ex-BBB está processando a ex-mulher, pelo excesso de exposição sobre sua paternidade nas redes.

Em entrevista ao jornal O Globo, enquanto falava sobre o processo que está movendo contra sua ex-esposa, a atriz Luana Piovani, o surfista e ex-BBB Pedro Scooby não perdeu a chance de dar aquela alfinetada na mãe de seus filhos, Dom, Bem e Liz.

Sem papas na língua, o surfista deixou a entender que é melhor não ter responsabilidade com os horários dos filhos do que expor as crianças como Luana tem feito, nas redes sociais.

“Não adianta ter a responsabilidade de não atrasar cinco minutos na escola e não ter a responsabilidade emocional de não expor essas crianças a um constrangimento, de não expor os nossos filhos numa rede social pra que eles possam ir tranquilos pra escola sem ouvir coisas dos colegas ou dos pais dos colegas”, alfinetou Pedro.

Logo em seguida, o ex-BBB afirma que tem que ficar contornando os assuntos para evitar que os filhos sejam expostos a tanto sensacionalismo.

“Esse sensacionalismo nas redes sociais e em todos os lugares não resolve o problema quando eu olho no rosto dos meus filhos, quando eu tenho que ficar desconversando para não deixar esses problemas invadirem a vida deles […] Eu não quero ser o dono da verdade. Sempre fui da paz e do diálogo”, afirmou o surfista.