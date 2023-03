Pedro Sampaio volta a falar de bissexualidade no Lollapalooza e web comemora

O Festival já começou com tudo ontem (24) em São Paulo e o show do DJ marcou nova fase na sua carreira

O gato do Pe-dro Sam-pa-io (aposto que você leu no ritmo), já chegou causando no primeiro dia de Lollapalooza 2023 (24). O DJ fez uma surpresa para os fãs durante o seu show no festival. Enquanto tocava um remix de “Toda Forma de Amor”, de Lulu Santos, que é praticamente um hino de representatividade, Pedro projetou um telão do palco homenageando vários ícones LGBTQIA+, suas orientações sexuais e identidades de gênero.

´Vídeo exibido durante show do dj Pedro Sampaio. (Crédito: reprodução)

E por último, tcharam: a pessoa do vídeo foi o próprio Pedro Sampaio e a palavra “bissexual”. Não é de hoje que a imprensa e principalmente a internet, sondam a sexualidade do DJ e a açao durante o show veio para confirmar os vários rumores. Em suas redes sociais oficiais, o gato já tinha publicado um texto prometendo o início de uma nova fase a partir do show.

Prometeu tudo e entregou tudo: “Cada dor que senti, cada alegria, cada momento que vivi, cada música que produzi, me fez evoluir e chegar até aqui. Sinto que me descubro cada dia mais, vivo em constante evolução e adaptação. Hoje no palco do Lolla é o início de um novo ciclo, um novo momento!”, declarou o dj.