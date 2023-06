Pedro Sampaio revela a reação de sua família quando ele se assumiu bissexual: “Eu não estava pensando que aconteceria o que aconteceu”

O cantor revela porque decidiu se assumir no palco do Lollapalooza e detalha sua amizade com o cantor Lulu Santos.

Amores, na noite de ontem (06), o nosso querido PE-DRO SAM-PA-IO, participou de um bate papo de quase duas horas, com as atrizes Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank, no podcast “Quem Pode, Pod!”. Dentro os diversos assuntos que foram abordados pelo cantor, Pedro não deixou de falar sobre a sua sexualidade, em especial como sua família lidou quando ele se assumiu como um homem bissexual.

De acordo com ele, em sua família a notícia foi dada aos poucos, sendo primeiro para a sua mãe e para sua irmã, e só depois para o seu pai.

“Não sabia como ia ser, tenho certeza do amor dele por mim, mas não tinha noção do que ia acontecer. Eu não estava pensando que aconteceria o que aconteceu”, iniciou.

Pedro conta que o seu pai levou “um baque” quando recebeu a notícia, mas que ele deixou nítido que sua principal preocupação era o que terceiros iriam pensar.

“Ele reagiu como um baque, tomou um baque porque não esperava. Mas, eu percebi que, nas conversas que tive com ele, porque é importante conversar (…) Percebi que o principal ponto era sociedade… O que a sociedade, e os outros [vão pensar]”, revelou o cantor, que logo em seguida explicou: “Eu entendo que ele falou sobre sociedade no âmbito pessoal dele, pessoas que ele conhece, e vi que ele ficou um pouco traumatizado com qual vai ser a próxima notícia, porque são coisas que eu não tenho controle”.

Ainda nesse assunto, o dono de grandes hits, como: “Galopa”, “Dançarina” e “Ensaio das Maravilhas”, ainda comentou sobre a sua decisão de assumir publicamente sua bissexualidade no festival Lollapalooza. De acordo com ele, sua decisão foi tomada pois no palco é um lugar onde ele se sente à vontade e livre.

“Estou em um momento da minha carreira muito solar, positivo e grandioso. Então, eu fazer toda essa movimentação de me assumir ser bissexual no Lollapalooza é muito forte. É incontestável e é poderoso por isso. Eu fiz dessa forma, porque é no palco que eu me sinto mais à vontade, livre e eu mesmo, sem amarras. É uma forma artística de fazer”, contou.

Por fim, Pedro associou essa sua decisão com o início de sua amizade com um dos mestres da música brasileira, Lulu Santos.

“Foi ali que tive uma aproximação mais intensa com o Lulu [Santos]. Cara de pau como eu sou, eu mandei um direct para ele explicando a minha ideia, de usar a música dele, ‘Toda Forma de Amor’, para fazer esse momento do meu show”, finalizou.