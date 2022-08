Pedro Sampaio reclama de ganhar uma indicação no Prêmio Multishow: “Chega a ser frustrante”

O cantor e dj ainda disse que esse foi o melhor ano de sua carreira

Pedro Sampaio colocou a boca no trombone por receber apenas uma indicação no Prêmio Multishow. De acordo com o cantor esse foi o melhor ano dele e a única indicação não bate com seus números feitos em diversas plataformas.

“Fomos indicados a uma categoria no Prêmio Multishow. Não tem a ver com quantidade de indicações e sim com o reflexo do meu ano (até agora o melhor da minha carreira). Não sou o artista perfeito, mas meus resultados mostram um cenário diferente diante das indicações do premio”, escreveu.

O cantor ainda conta que o seu álbum é um dos 3 mais ouvidos do ano e o quinto álbum pop brasileiros com mais streams na história com mais de 700 milhões. “As músicas alcançaram lugares surpreendentes. Nada disso foi suficiente para estar entre as principais categorias do Prêmio. Chega a ser frustrante”, desabafou.