Lançou a braba: Pedro Sampaio lança remix de ‘Dançarina’

A música de maior sucesso do último trabalho do Dj contou com a participação de Anitta

Quem não sabia que a musa, Anitta iria ficar impressionada com o beat de ‘Dançarina’ de Pedro Sampaio? Desde a primeira versão da música a carioca já fez questão de ser chamada para um remix da faixa e não deu outra. ‘Dançarina Remix’ já está disponível para os challenges no Tik Tok. // SAIU!!!!!!! #DANÇARINARemix! Um passo gigante pra mim e todos que torcem por mim! Obrigado! Amo vcs! Te amo @anitta, meu irmão MC Pedrinho, e meus novos amigos @nickyjampr e @dadju! ❤️pic.twitter.com/GRzkIRXvjU — Pedro Sampaio (@DjPedroSampaio) June 10, 2022 A nova versão ainda conta com a participação de Dadju e Nicky Jam, porque como sabemos, Anitta agrega nas parcerias internacionais que a gente ama. Em post Pedro agradeceu ao “irmão” Mc Pedrinho, que participa da versão original da música. ¡DANÇARINA REMIX ya está disponible! https://t.co/Tg14dwJgbX pic.twitter.com/4UVgtsXCBc — Anitta (@Anitta) June 10, 2022 Uhmm, cheirinho de sucesso. UHUUUUUL!