“Peço respeito comigo com a produção”, dispara Galisteu em bronca em Pétala, Moranguinho e Bia Miranda

Adriane Galisteu, apresentadora, precisou dar um chega pra lá nos ânimos das peoas que pediram para sair do programa

Ela sabe que é uma das melhores apresentadoras do reality e sabe que venceu! Adriane Galisteu botou a boca no trombone e teve que chamar a atenção de Bia Miranda, Moranguinho e Pétala que pediram para sair do jogo. As meninas ainda afirmaram que tinham certeza que a advogada não tinha saído por causa dos problemas de saúde da mãe e que isso seria uma desculpa da produção.

“Não é verdade, eu acho que não é, estão fazendo isso para a gente não bater o sino. Não teria fogos de artifício se fosse com a mãe dela, isso foi a forma que eles acharam para a gente não desistir. A ganhadora do programa saiu por falcatrua”, disse Pétala.

Adriane nçoa ficou calada e rebateu: “Mas eu quero pedir uma coisa a todos. Por respeito a mim, como apresentadora, em respeito a essa emissora de TV que faz 70 anos no ano que vem, pautados pela credibilidade, em respeito à produção desse programa que já está na 14ª temporada e é inadmissível este tipo de postura. Sugeriram que a gente vai inventar uma história sobre a doença de alguém para enganar vocês por algum motivo? Isso não dá para admitir! Então para quem acredita na nossa credibilidade, nós vamos seguir com o jogo. E quem não acredita já sabe o caminho a tomar… Tudo bem aí? Nós não vamos aceitar esse tipo de postura na nossa relação, meninas. Sabe por quê? A nossa relação se baseia na confiança e não tem outro jeito de ter relação; então eu peço respeito comigo com a produção pra gente concluir a nossa temporada com sucesso”.