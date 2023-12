Paulo Vieira zoa a onda de demissões na Globo

O humorista esteve no prêmio Melhores do Ano e não deixou de fazer piadas com as demissões em massa dentro da Global

Paulo Vieira foi muito comentado ano passado por sua passagem no Melhores do Ano, do Domingão com Huck, acontece que esse ano ele voltou com tudo e não deixou de gerar polêmica. O humorista brincou com as demissões em massa dentro da emissora e disse que tem cada vez menos pessoas na casa. “Mais um ano a gente aqui, eu amo fazer isso aqui. Eu amo fazer isso aqui, eu tenho muita liberdade para falar. É uma das coisas que mais me alegra artisticamente, que é a liberdade. Eu quero liberdade, não tanta como a que deram para o Adnet. Uma metade para mim está ótimo. Eu faço piada e tem um monte de celebridade que fica com o olhar assim: ‘Será que eu posso rir ou vou ser demitido?’. E a verdade é que vai, de toda maneira. Então é melhor a gente sair rindo, vamos juntos todo mundo”, disse ele. E completou: “Você viu a chamada de fim de ano? Tem cada vez menos pessoas. A desse ano, acho que tem cinco pessoas. Ano que vem, só vai ter o Tony Ramos, reproduzido várias vezes por inteligência artificial”.