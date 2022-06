Paulo Vieira sobre processo de Maira Cardi: “Ela tem advogado e eu também tenho”

Apresentador disse para o TV Fama que a coach não precisa aparecer, pois já tem mais seguidores que ele na internet

Para quem achava que o processo de Maira Cardi ia dar em algo, bobeou e dançou, porque Paulo Vieira contou para o TV Fama que (ainda) não recebeu nenhuma notificação. O apresentador ainda contou que a coach não precisa chamar a atenção na internet, porque tem mais seguidores que ele na internet e ainda afirmou que só quer paz.

“Menina, eu não sei direito, ela falou que ia ter, mas eu não recebi não, acho que ela fez mais festa na internet. Ela é muito mais famosa que eu, ela não precisa disso não. Não fiquei com medo, também tenho advogado, né? A internet causa emoção nas pessoas, mas eu quero paz, tô tranquilo, não podemos fazer inimizade com ninguém, ainda mais eu que tô começando”, disse Paulo Vieira.

É importante ressaltar a importância de Paulo Vieira dentro do Grupo Globo, o humorista iniciou de mansinho e já está se tornando um dos maiores nomes dentro da emissora, com trabalhos pontuais inesquecíveis. Paulo ainda conta como o Big Brother mudou sua vida, proporcionando uma virada de chave essencial para sua carreira.

O humorista está com a segunda temporada do ‘Avisa lá Que Eu Vou’ engatilhada no GNT, que também faz parte da Globo. Sucesso atrás de sucesso!