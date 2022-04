Update: Mãe de Paulo Vieira manda recado para Rafa Kalimann, que quebra cenário e culpa humorista e Dani Calabresa!

Eu queria ser uma pulguinha para estar nessa festa, porque essa tour está demais!

Nesta terça-feira, (19), tivemos mais um update na tour da festa final do ‘BBB22’ dos funcionários. E dessa vez, a mãe de Paulo Vieira mandou um recado para Rafa Kalimann, que por sua vez, quebrou o cenário da novela das seis e culpou Paulo e Dani Calabresa. Misericórdia!

Tudo começou com Rafa dando um rolê pelos Estúdios Globo e visitando os cenários das novelas. Até que ela chegou na fazenda da família de Isadora de ‘Além da Ilusão’ e quis fazer uma cena — já que o papel de Juma não rolou né amiga? — e quebrou o cenário! Sim, quebrou! Ela foi descer a escadaria e não viu que um enfeite no fim, estava quebrado e se apoiou nele arrancando-o. “Gente, me perdoa, pelo amor de Deus, era só uma brincadeira!”, implorou Kalimann, que escreveu: “PRAGA do Paulo Vieira e da Dani Calabresa. Certezaaaaaa”. Dani respostou e escreveu: “Cola com SuperBonder e sai correndo”.

Nisso, a mãe de Paulo Vieira, dona Conceição, fez um apelo ao filho e a apresentadora através do Whatsapp: “Paulo é o seguinte: eu tô sabendo que você vai ajudar nessa festa aí do Big Brother. E não é para dar mais de mil reais, que eu até acho muito. Poderia dar menos, porque eu não acho justo meu cabelo sem pintar e eu tô precisando do dinheiro e você vai dar mil reais? Se der mais de mil nós vamos conversar viu?”, disparou — descobri de onde saiu o talento do filho. E ela parou por aí? Não!

“E outra coisa: esse dinheiro todo aí é só para coisa errada. Só pra fumar droga, beber demais, fazer besteira… Não, não manda mesmo”, encerrou. Que que ela sabe que a gente ainda não hein? Hm…

PERAAAA A MÃE DO PAULO VIEIRAAAAA



KAKAKAKAKAKKAAKKA pic.twitter.com/hA9pzOj0zG — Rafa Kalimann (@rafakalimann_) April 20, 2022

Só sei que essa tour está mais divertida que o ‘BBB22’ todo! Continuem que a gente acompanha e vota se for preciso!