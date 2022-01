Paulo Vieira atribui gordofobia à fala de Mayra Cardi sobre o pão

O humorista apagou seu tweet em que jogava uma indireta na esposa de Arthur Aguiar.

O pão está rendendo meu povo! Você aí de casa não está entendendo? Tia Kátia Flávia explica tudo pra vocês! Bora lá…

Mayra Cardi proibiu Arthur Aguiar de comer pão, é ela que faz o trabalho nutricional do seu marido para perda de gordura corporal. No dia em que Aguiar comeu pão no BBB, Cardi foi para os stories indignada com a atitude e falou um monte…

Pois bem, a cada ação, uma reação e óbvio, muita gente criticou, entre elas, famosos como Paulo Vieira… vai vendo!

Paulo publicou em seu Twitter uma quase direta para Mayra Cardi: “è involuntário, mas a gordofobia da moça faz brotar em mim um “bem feito” para cada gaia que já levou”. Ui!

Como diz a postagem o tweet foi apagado, parece que Paulo se arrependeu, e Mayra Cardi será que leu?

